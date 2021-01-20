Sungurlu’da TİS imzalandı

Sungurlu Belediyesi’nde işçilerin alacağı ücretler konusunda Belediye-İş Sendikası ile yapılan görüşmeler neticelenerek toplu sözleşme imzalandı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, tüm belediye çalışanları ile beraber Sungurlu’yu hep birlikte daha güzel yarınlara hazırlamak için çalıştıklarını belirterek, en önemli güçlerinin birlik ve beraberlik olduğunu söyledi.

Belediyede çalışan kadrolu işçiler ve Sunbeton şirketinde çalışan işçiler adına 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşme görüşmelerinin Belediye-İş Sendikası ile yapılan müzakereler neticesinde 2 yıllık olarak anlaşma sağlandığını belirten Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Bu süreçte Sungurlu Belediyesi olarak çalışan işçi arkadaşlarımıza hem şirket hem de kadrolu olmak üzere belediyemizin bütün imkânlarını zorlayarak verebileceğimizin en azamisini vererek toplu iş sözleşmesini bitirmiş bulunmaktayız. Tabi gönül ister ki işçilerimize daha yüksek ücret verelim ama ülke ortalamasına bakarsak bu toplu iş sözleşmesi ülke ortalamasının üzerindedir.

Toplu iş sözleşmelerinin başta Sungurlu Belediyemize ve tüm çalışan işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra işçi arkadaşlarımızın üzerine düşen hep birlikte Sungurlu halkına hizmet etmektir.” diye konuştu.

Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen de, “Toplu İş Sözleşme süresince emeği geçen başta Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner, Belediye Başkan Yardımcılarımız Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan ve Sakine Sarıyüce’ye, bu süreçte sonuna kadar bize güvenerek destek veren tüm işçi arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyor, sözleşmemizin başta Sungurlu Belediyemize, Belediye-İş Sendikamıza ve tüm Sungurlu Belediyesi çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.