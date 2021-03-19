Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yerel bir gazetede hakkında çıkan iddialara belgeleriyle cevap verdi.

Cevheri Mahallesi'ndeki hazine arazisinin kullanımıyla ilgili iddiaları yalanlayan Başkan Şahiner, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

“Sungurlu’nun hakkını yemem, yedirmem de” diyen Şahiner, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

‘TAKDİR KAMUOYUNUN’

“Cevheri Mahallesi'nde bulunan araziyi vatandaşların ecri misil olarak ekip biçtiğini 'burası benim, bundan böyle ben eker, ben biçerim' dediğimi iddia etmişler. Şimdi kimin ecri misil olarak kiraladığını belgeleriyle açıklıyorum.

2017 yılından itibaren 4 yıldır bu arazi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na oğlum Oğuzhan Şahiner kira ödüyor. 'Kendi öz malınız gibi hazine arazisine, kaç meyve ağacı diktirdin' değil, kirasını ödediğimiz araziye meyve ağaçları diktirdik. Araziyi ise satın almak için de gerekli girişimlerimiz oldu, süreç ise devam ediyor.

Belediye iş makinalarını ücretsiz kullandığımıza dair iddialara gelince. İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanımızın açıklamalarını destekleyen belgeleri yayınlıyor ve takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.

‘SUNGURLU'NUN HAKKINI YEMEM, YEDİRMEM’

Bu tür haberleri yapanların derdi Sungurlu değil, gazeteyi de kullanarak baskı oluşturmak. Evet, ben Sungurlu'nun hakkını yemem ve yedirmem. Bunu da her fırsatta söylüyorum.

Kamu yararı gözeterek gerçekleştirdiğimiz uygulamalar bazı kimselerin menfaatine dokunmuş olsa gerek ki, bu tür yalan haberlerin ardı, arkası kesilmiyor.”