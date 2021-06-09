Sungurlu’ya İŞKUR Hizmet Noktası

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, İl Müdür Yardımcısı Zeki Karaman ile birlikte Sungurlu ilçesini ziyaret etti.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş’ü makamında ziyaret eden Tuzcu ve Karaman, Kaymakam Görmüş’le fikir alışverişinde bulunup, Genel Müdür Bekir Aktürk’ün selamını iletti. Sungurlu ilçesi için istihdama olan katkıları ve istihdamı arttırmaya yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İŞKUR HİZMET NOKTASI TALEBİ

Kaymakam Fatih Görmüş, Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün özellikle pandemi sürecinde çalışmalarını takdirle takip ettiğini belirterek, ilçelerindeki vatandaşların İŞKUR’un hizmetlerine ulaşmalarını kolaylaştırmak için Kaymakamlık bünyesinde İŞKUR Hizmet Noktası talebinde bulundu.

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu da Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak büyük bir özveriyle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini, Kaymakam Görmüş’ün İŞKUR Hizmet Noktası talebini memnuniyetle karşılayarak, yapılacak bir protokol ve yetkilendirmeyle en kısa zamanda faaliyete geçireceklerini kaydetti.

Tuzcu ve Karaman daha sonra Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Behiç Akkaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Sungurlu için istihdama olan katkıları ve istihdamı arttırmaya yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

TSO Başkanı Behiç Akkaş, ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek, kalifiye eleman yetiştirilmesi ile diğer projeler hakkında işverenlerin bilgilendirilmesi ve gerekli adımların atılmasının sağlanması amacıyla İŞKUR ile işbirliğine gidilmesinin kararlaştırıldığı söyledi.

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu ve İl Müdür Yardımcısı Zeki Karaman, Tek Seçenek Kişisel Gelişim Kursu, Çet-Pa , Yelmenler Un, Lavalia Gıda, Atik Otomotiv Sanayi, Apres Arayıcı Otomotiv, Baktat, Sunteks Plastik, Uyanıkerler Gıda, Sunka, Larton, Hilal Plastik ve Ulusoy Dağ Tesisleri firmalarını ziyaret ederek işveren ve işveren vekilleri ile görüş alışverişinde bulunarak İŞKUR faaliyetleri, iş başı eğitim programları ve kursları hakkında bilgi verdiler. İşverenlerin personel ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılayacaklarını belirttiler.

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, bu tür ziyaretlerin gelecek haftalarda diğer ilçelerde de gerçekleştirileceğini belirterek işverenlere gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021, 10:33