Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı

M.BURAK YALÇIN

Ahilik Haftası, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği(ÇESOB) tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında Çorum Belediyesi Mehteran Takımı'nın marşları eşliğinde Kadeş Barış Meydanı önünden Hürriyet Parkına kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Hürriyet Meydanı’nda gerçekleşen Ahilik Haftası etkinliklerine Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık, Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, esnaf odası temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program konuşmalar ile devam etti.

Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, ahilik kavramının dünyada eşi benzeri bulunmayan, Türk kültürüne özgü önemli bir kültürel birikim olduğunu belirterek, “Ahilik sanat ve meslek yönüyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken, ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel özelliklerini belirlemiştir. Ahilik, ayrıca temel ilkeleri arasında ‘eline, beline, diline sahip ol’ ölçüde, tartıda, yaptığı ticarette dürüstlüğe ve hakkaniyete riayet etmeyi prensip haline getirmiştir” dedi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise ahiliğin bin yıllık bir geleneğe dayandığını ifade ederek şunları söyledi: “Ahilik teşkilatı, yozlaşmış, kimliğini kaybetmiş ve parçalanmış Anadolu Türklüğünü yeniden bir araya getirmek birliği, beraberliği, kardeşliği sağlamak adına büyük mücadeleler verilmiştir. Bu anlamda ahiler yalnızca ekonomik anlamda değil aynı zamanda vatan müdafaasında da önemli bir yere sahiptir. Ahilik geleneğine uygun olarak kendi öz sermayesini alın teriyle üretim yapan ve hizmet eden esnafımız ülke ekonomisi için değerlidir. Yalnızca ekonomik anlamda değil toplumdaki birlik beraberlik sağlamak ve müşterek değerlerin korunması için önemli bir unsurdur.”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Ahilik Teşkilatı’nın Türk-İslam geleneğinden kalan bir miras olduğuna dikkat çekerek, “Biz esnafımızı kardeşlik teşkilatı olarak, kardeşlik ruhunu bu şehre nakşedenler olarak görüyoruz. Öbür taraftan cesaretiyle, merhametiyle vatan savunması icap ettiği zaman, nasıl ki Anadolu Selçukluların dağılmasından sonra bu toprakların yurt olmasında bizim teşkilatlarımız yüreğini cesursa ortaya koyarak, bayrağın dalgalanması, ezanların dinmemesi için mücadele etmişse hem ahidir bizim esnafımız hem de Türkçe itibariyle akidir. Onlarla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da ahiliğin herşeyden önce ‘adaletli’ olmak olduğunu dile getirerek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Biz yönetim anlayışımızın temeline hep adaleti koyduk. Adaletin etrafında ahlakı ve diğer değerleri yerleştirdiğimizde birçok işi başarıyla halletmiş olduk. İnşallah Çorumumuzun gelişmesinde esnaflarımız ve zanaatkarlarımızın büyüyerek birlikler oluşturduğunu sonrasında iş adamı, fabrika sahipleri olduklarını hep beraber görürüz. Dün Sayın Ticaret Bakanımız Mehmet Muş Çorum’daydı. Esnafımızın sorunlarıyla birebir kendisi ilgilendi. Birtakım sorunların çözülmesi için talimatlar verdi.”

Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ise ahiliğin, yüzyıllarca bütün esnaf ve sanatkara yön vermiş, onların işlevişini düzenlemiş, Yeniçeri Teşkilatı’nın kuruluşunda önemli rol oynamış ve devlet adamlarının girmeyi şeref saydığı bir kuruluş olduğunu söyledi.

Önemli değerleri içerisinde barındıran, ve meslek etiğini ve çalışma prensiplerinin temelini oluşturan ahiliğin Türk kültürüne özgü önemli bir kültürel gün olduğunu da aktaran Kanyılmaz, “Ahilik, sanat ve meslek yönüyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken, ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel özelliklerini belirlemiştir. Ahilik hem dünya hem de ahireti birlikte düşünen bir felsefeye de sahiptir” şeklinde konuştu.

YILIN AHİSİ İBRAHİM ÇELENK

Konuşmaların ardından yılın ahisi İbrahim Çelenk’e, yılın kalfası Abdullah Öner’e ve yılın çırapı Mehmet Karıksız’a protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Halk oyunları gösterisi, Ahilik konulu tiyatro gösterisi ve şed kuşatma törenin ardındanda vatandaşlarla ahilik pilavı dağıtıldı.

Esnaf ve sanatkârlar tarafından açılan stantların gezilmesinin ardındanda program sona erdi.