Astım hastası genç kız vefat etti

FATİH BATTAR

Ankara'da ikamet eden ve astım rahatsızlığı bulunan Çorumlu 23 yaşındaki Merve İpek, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Astım tedavisi gören genç kız, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtulamayarak hayata gözlerini yumdu.

Uğurludağ nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen genç kızın vefatı yakınlarını ve ilçe halkını yasa boğarken, merhumenin cenazesi bugün Uğurludağ'da toprağa verileceği öğrenildi.

HAKİMİYET, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2021, 14:42