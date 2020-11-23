Başkan Torun koronavirüsü atlattı

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, yakalandığı koronavirüs salgınından kurtularak sağlığına kavuştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına yakalanan ve İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Belediye Başkanı Remzi Torun, başarılı geçen tedavi sürecinin ardından taburcu oldu.

Dün sabah itibariyle de görevine başlayan Torun, tedavi sürecinde kendisine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Torun, “Sizlerin duası, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Allah’ın takdiri ile bugün görevime başladım. Bizlere, görevimize başlamanın mutluluğunu yaşatan Rabbime hamd-ü senalar olsun. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte sağlığımız için büyük bir özveriyle emek harcayan tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Tedavi sürecim boyunca, rahatsızlığımdan kaynaklı olarak telefonlarını açamadığım; dönüş yapamadığım herkesin affına sığınıyorum. Bu süreçte sağlık durumumu yakından takip eden herkese teşekkür ederim. Rabbim, tüm hastalarımıza Şafi ismi hürmetine şifalar versin. Lütfen bu hastalığı hafife almayalım; maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim. Unutmayın ki koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.” diye açıklama yaptı.