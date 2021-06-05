Çorum’da enişte ile kayınbirader arasında çıkan kavga kanlı bitti. Enişte, kayınbiraderini bıçakla ağır yaralandı.

Olay Çorum’un Uğurludağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 44 yaşındaki Önder G., bilinmeyen bir nedenle eniştesi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Önder G., enştesi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Durumun ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Önder G., Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak acil ameliyata alındı.

Ameliyat sonrası yoğunbakımda tedavisi devam eden yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2021, 16:18