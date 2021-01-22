Kaya Uğurludağ’a müjdeyi verdi

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Uğurludağ tarımı için büyük önem taşıyan Başkışla Göleti ve Sulama Projesi ihalesinin 16 Şubat’ta yapılacağı müjdesini verdi.

AK Parti iktidarında Çorum’a her alanda olduğu gibi tarım alanında da çok önemli yatırımlar yapıldığını belirten milletvekili Kaya, özellikle de çiftçinin, kırsal bölgelerin gelirini artırabilmesi, refah seviyesini yükseltebilmesi için sulu tarıma büyük önem verildiğini vurguladı.

Kaya, bu projelerden birinin de Uğurludağ İlçesi’nde bulunan Başkışla Göleti ve Sulama Projesi olduğunu açıkladı.

Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Uğurludağ İlçesi için son derece önemli olan Başkışla Göleti ve Sulama Projesi’ni İlçe Belediye Başkanı Remzi Torun ve İlçe Başkanı Ömer Kiday’ın da talepleri doğrultusunda yakından takip ettiğini açıklayan Kaya, 2021 yılı yatırım programına alınan projenin 16 Şubat tarihinde ihale edileceği müjdesini verdi.

1.17 hektar metreküp depolama hacmine sahip Başkışla Göleti’nin Uğurludağ İlçesi ve bağlı köylerinde 2 bin 870 dekar tarım arazisinin kapalı borulu şebeke ile yağmurlama ve damlama sulama sistemiyle suya kavuşmasını sağlayacağını dile getiren Kaya, projenin toplam bedelinin 1 milyon 250 bin TL olduğunu bildirdi.

Projenin Uğurludağ’a hayırlı olması temennisinde bulunan Kaya; “Projenin kazandırılmasında kendilerinden sürekli olarak talepte bulunan Belediye Başkanı Remzi Torun ve İlçe Başkanı Ömer Kiday’ın da büyük katkısının olduğunu da sözlerine eklerken, hizmetlerimizin Uğurludağımıza gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli’ye ve DSİ Genel Müdürümüz Sn. Kaya Yıldız’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 17:55