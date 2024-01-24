1 ADET ARAÇ SATIŞI

1- Yukarıda özellikleri belirtilen araç; hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Alaca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İhale Komisyonu huzurunda Alaca Kaymakamlığı toplantı salonunda satışa çıkarılacaktır

2- Geçici teminat bedeli Alaca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ nın Halk Bankası Alaca Şubesinde bulunan TR860001200931500016000044 IBAN numaralı banka hesabına 07/02/2024 günü saat 10:00'a kadar yatırılması gerekmektedir. (geçici teminat bedelinin geçerli olabilmesi için yatırılan bedelin Vakfımız banka hesapları/muhasebe kayıtlarında görülmesi gerekmektedir)