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1 ADET ARAÇ SATIŞI
Alaca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
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İHALE İLANI
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SAŞE NO
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NM0GXXTTPGDD04388
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1- Yukarıda özellikleri belirtilen araç; hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Alaca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İhale Komisyonu huzurunda Alaca Kaymakamlığı toplantı salonunda satışa çıkarılacaktır
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2- Geçici teminat bedeli Alaca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ nın Halk Bankası Alaca Şubesinde bulunan TR860001200931500016000044 IBAN numaralı banka hesabına 07/02/2024 günü saat 10:00'a kadar yatırılması gerekmektedir. (geçici teminat bedelinin geçerli olabilmesi için yatırılan bedelin Vakfımız banka hesapları/muhasebe kayıtlarında görülmesi gerekmektedir)
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3- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacak araç ihalesine katılacak kişilerin;
a) Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,
b) T.C. kimlik numarasını gösterir arkalı önlü çekilmiş nüfus cüzdanı fotokobisi,
c) İkametgah belgesi (E-Devlet üzerinden veya ilgili kurumdan alınabilir)
d) 2024 yılı içinde, Ticaret ve Sanayi odasından veya ilgili diğer kurumlardan alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve noterce onaylı imza sirküleri,
Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname,
e) Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
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4- Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen)ihalelere katılamayacaktır. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
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5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
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6- İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Alaca SYD Vakfından müracatla bedelsiz olarak görülebilir. Satışa konu taşınır mal ilanda belirtilen yerde 08.00-17.00 saatleri arasında görülebilir. (Alaca Kaymakamlığı Otoparkı)
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7- İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malı görmüş, incelemiş, ilgili kurumlardan aracın geçmişi ile ilgili her türlü sorgulamaları yapmış (ayrıntılı TRAMER sorgusu vs.) ve bunları kabul ederek ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınır malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
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8- Taşıtın satış bedeli peşin olup, ihale bedeli üzerinden ayrıca alınacak olan KDV, diğer vergiler ve trafiğe uygunluk belgesi bedeli, Aracın Katma Değer Vergisi Kanununa göre oluşacak vergisi ve D.V. binde 1,89 ve karar pulu binde 5,69 alıcıya aittir.
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9- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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10- Daha fazla bilgi için Alaca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurulabilir. (0364 411 4887)
İLAN OLUNUR.