Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi, 247. sokakta yaşayan 24 yaşındaki D.D., evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.

BİR SÜRE ÖNCE BOŞANMIŞTI

Bir çocuk annesi olduğu ve bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen D.D.'nin cenazesi yapılan otopsi ve defin işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İlk belirlemelere göre intihar ettiği tespit edilen kadının ölümüyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi