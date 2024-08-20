Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftalık süre içerisinde çeşitli suçlardan dolayı aranan 17 kişiyi yakaladı.

Bu arada kayıp olarak aranan 7 kişi bulundu.

Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

12 - 19 Ağustos 2024 tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2 dolandırıcılık, 1 yağma ve 1 cinsel suçlar olmak üzere; toplamda 17 şahıs yakalanırken, 5’ i kadın 2’si erkek olmak üzere haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahısların tamamı bulunarak ailelerine teslim edildi.

Aranmasına devam edilen şahıs bulunmadığı bildirildi.