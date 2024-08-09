Ahlatcı Çorum FK’da yeni sezon öncesi kulüp yönetimi ve idari ekip ile basın mensupları bir araya gelerek hem karşılıklı istek ve taleplerini dile getirirken diğer yandan da yeni sezonla ilgili çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundular.

Toplantıya Çorum FK Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu, Kulüp Fizyoterapisti Seyid Ahmet Karadağ ve Basın Departmanından Sefa Aşıla katıldılar. Toplantının açılış konuşmasanı yapan Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz geçen sezon ilk kez mücadele ettikleri 1.ligde çok iyi bir performans gösterdiklerini ancak bugün bile hala unatamadıkları iki Bodrum maçı ile Süper Ligin kapısından döndüklerini söyledi.

Geçen sezon yaşadıkları tecrübe ile bu sezona hazırlandıklarını belirten Topuz ‘Bir sezonda kazandıklarımızın yanında eksiklerimizide gördük. Bu doğrultuda sizlerinde öneri ile yeni sezonda kulübümüz ile taraftarlarımız ve ülkede daha fazla kişiye ulaşma adına neler yapmamız gerektiği konusunda görüşlerinizi bekliyoruz’ dedi.

Basın mensuplarıda yaşadıkları sorunlarla ilgili görüş ve düşüncelerini dile getirdiler. Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz bunları tek tek not alarak yönetim olarak bunların hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Sportif Direktör Muhammet Fettahoğlu da takım olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini mevkisel eksiklikleri olduğunu onlarıda gidermek için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Fettahoğlu bir kaleci ve bir kanat transferini en kısa sürede bitireceklerini bir kanat transferinde ise biraz daha bekleyeceklerini söyledi.

Bu sezon ligin çok daha zorlu geçeceğini belirten Fettahoğlu ‘Gerçekten Süper Ligden düşen ve 2. ligden çıkan takımlar çok iddialı transferler yapıyorlar. Hedefe oynayacak takım sayısı hayli fazla. Bizim ise en büyük avantajımız geçen sezonki kadromuzu korumamız. Zor bir lig olacak ama biz takımımıza inanıyor ve güveniyoruz’ dedi.