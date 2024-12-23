1. Amatör Küme’de statü ve fikstür açıklandı. Ligde 12 Ocak’ta başlayacak heyecan 27 Nisan pazar günü oynanacak maçlarla sona erecek.

Ligde ilk yarı 23 Şubat’ta sona erecek bir haftalık ararın ardından ikinci yarı 9 Mart pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Ligde ilk hafta maçlarında Gülabibeyspor- Ulukavakspor, HE Kültürspor- Osmancıkgücüspor, Alaca Belediyespor- Alacagücüspor ve İskilipspor- İskilipgücüspor maçları oynanacak.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan 1. Amatör Küme’de şampiyon olan takımın Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil eden Mimar Sinanspor ile baraj maçı yapacağını ligde son iki sırayı alan takımların ise 2. Amatör Küme’ye düşeceğini açıkladı.

Bu sezon 2002 ve daha küçük doğumluların yaşı küçük futbolcu statüsünde olduğunu takımların maç listelerinde 2002 ve daha üstü doğumlu en az beş futbolcuya yer vermek zorunda olduklarını söyledi.

Ayan bu beş futbolcudan en az ikisinin maça ilk 11’de başlaması ve maçın ilk yarısında oynaması gerektiğini belirterek 2009 ve daha küçük doğumluların ise 1. Amatör Küme’de forma giymesinin yasak olduğunu söyledi.