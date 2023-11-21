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1. Amatör Küme’de ikinci hafta maçları sonunda ligin tek namağlup takımı Gülabibeyspor liderlik koltuğuna oturdu. Ligde oynanan dört maçtan üçünü deplasman takımları kazanırken üç takım ise ilk galibiyetlerini aldılar.

Haftanın en kritik maçında şampiyonluğun iki güçlü adayı Mimar Sinan ile Gülabibeyspor arasında oynandı. İlk maçlarını kazanan iki takımın maçında futboldan daha çok mücadele ve itiraz ön plana çıktı. Kadrosunda alt yapıdan çıkan ve halen U 18 liginde oynayan çok sayıda futbolcu bulunduran Mimar Sinan takımı tecrübeli isimlerden kurulu rakibi önünde beklendiği gibi mücadelesi ile oyuna tutundu.

Rakibine boş alan bırakmayan Mimar Sinan özellikle duran toplar ve ani ataklarla etkili olmaya çalıştı. Yeşil Beyazlılar ilk yarıda bunda başarılı oldu ve hücumda üretemesede rakibinede pozisyon vermedi. İlk yarının sonunda duran toptan bulduğu golle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda Gülabibeyspor baskısı ve özellikle son kanattan geliştirdiği ataklarla etkili oldu ve önce beraberliği sonra galibiyet golünü buldu. Maçın son bölümünde Mimar Sinan’ın çabası beraberliğe yetmedi.

Maçta futbol adına konuşulacak kazanılan üç puandan dışında artık gerek saha içinde futbolcuların gerekse kulübelerin tüm hakem kararlarında sahanın içinde olması olabilir. Bu tür davranışların ilimiz amatör futboluna çok fazla zarar veriyor.

Grubun diğer şampiyonluk adayı Gülabibeyspor İskilipspor deplasmanında erken gelen golün verdiği moralle rakibini 3-0 yenerek ilk galibiyetini aldı ve yarışa devam etti.

İskilipgücüspor ise ilk hafta deplasmanda kazanan Kültürspor deplasmanında son dakika golü ile 3-2 kazanarak üç puanın sahibi oldu ve moral buldu. İlk haftanın kaybeden iki takımının maçında Kargıserispor evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Alaca Belediyespor’u 5-3 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Ligde üçüncü hafta maçları pazar günü oynanacak.