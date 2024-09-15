Online emlak sitelerinde çok ucuz meblağlara satılık konut​ ilanları veren uyanıklar Ticarek Bakanlığının radarına takıldı. Aldatıcı konut​ ilanlarını mercek altına alan Ticaret Bakanlığı​'na bağlı Reklam Kurulu​, geçen ay ceza uyguladığı 690 liralık ev ilanının ardından bu kez de 1 liradan ve 20 bin liradan satılık ev ilanı verildiğini tespit etti. Hemen harekete geçen kurul, bu şirketlere reklam durdurma cezası verdi. Bakanlık etkililerine göre düşük meblağlı ilanlarla tüketiciye ayıplı ürün verilebiliyor. Ya da tüketiciler kapora dolandırıcılığıyla karşı karşıya kalabiliyor.

TIKLAMA TUZAĞI

Bu tür ilanların tıklama tuzağı olarak isimlendiren ASBÜ Öğretim Üyesi Merve Ayşegül Kulular, "Tüketicileri tuzağa çekmek için tüketicilerin hoşuna gidecek meblağlar üzerinden çeşitli reklamların verilmesi durumu söz konusu" dedi.

TRT Haber'e konuşan Kulular, şunları söyledi: "1 TL, 5 TL gibi çok düşük meblağlı ilanlara karşı ihtiyatlı yaklaşmalarını tavsiye ediyoruz. Teyakkuzda olmalarını tavsiye ediyoruz. Nitekim bir ürünün benzerleri ile takriben aşağı yukarı benzer fiyatta olmasının makul bir tüketicinin ölçülü hareket etmesini bekliyoruz."