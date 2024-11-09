Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ceyhan Baran, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Bugün 10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yılı Türk milleti için 10 Kasım, bir matem günü olmaktan çok, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaşayacak olan Büyük Önder Atatürk’ü anma ve düşüncelerini anlama günüdür” dedi.

“Bugün O'nu anmak için sıradan bir gün değildir. Bugün O'nu daha iyi anlamak, O'nu takip edebilmek, O'nun gibi ileri görüşlü ve vatansever olabilme günüdür” diyerek açıklamasına devam eden SMMMO Başkanı Ceyhan, “Sonsuzluğa uğurladığımız tarihten bu yana 86 yıl geçmesine rağmen, yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada büyük izler bırakmasıyla gururlandığımız, bugün bile dünyanın pek çok yerinde heykelleri, resimleri olan, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözüyle kalpleri fetheden, dünya çocuklarına bir bayram armağan eden, tarih sahnesinde hem yaşadığı dönemde hem günümüzde hem de gelecekte tüm dünyanın saygıyla anmayı sürdüreceği çok kıymetli bir lider O. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatan uğruna canlarını hiç düşünmeden veren kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, dava ve silah arkadaşlarını, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha özlem, minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.