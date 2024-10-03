İstanbul'da öldürüldükten sonra cansız bedeni Etiler'de bir çöp konteynerine atılan 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te cezaevinde yaşamına son verdi.

Aradan geçen yıllara rağmen başta Karabulut Ailesi olmak üzere tüm kamuoyu intiharı şüpheli buldu ve mezarın açılmasını talep etti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezarın açılıp açılmamasıyla ilgili son kararını geçtiğimiz günlerde vermişti. Savcılık, Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Üsküdar'da bulunan Karacaahmet mezarlığında fethi kabir işlemi gerçekleştirilmesine karar verdi. Savcılık, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na fethi kabir işlemi yapılması için talimat yazısı gönderdi.





POLİS 7/24 MEZARINDA NÖBETTE!

Öte yandan, polis ekiplerinin açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenliği sağlamak amacıyla 7-24 nöbet tuttuğu görüldü.



FETH-İ KABİR YAPILACAK

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak feth-i kabir işlemi uygulanacak. Feth-i kabir işleminin gerçekleştirilmesi için ilk etapta Garipoğlu'nun yakınlarına bildirildi. Fethi kabir işleminde ise delil kaybının olmaması için ve mezar açılma işlemi boyunca adli heyetin güvenliğini sağlanması için emniyet görevlilerinin de hazır bulunacak. Garipoğlu'nun yakınlarından bir tanesi veya komşularından birinin mezarlıkta da hazır olacak.

İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLECEK

Mezardan çıkarılacak ceset incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na belediye ekipleri tarafından götürülecek. Feth-i kabir işlemi boyunca kamera ve fotoğraf çekimi de yapılarak, olay yeri inceleme ekibi veya bu işlerde uzman kişilerin de mezarlıkta hazır edilmesi bekleniyor. Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri, ailesiyle eşleştirilecek ve mezardaki kişinin Garipoğlu olup olmadığı netlik kazanacak. Kabrin açılması esnasında ayrıca nöbetçi adli tabibin de hazır bulunacak.

O ANLAR KAMERAYA ALINACAK

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak feth-i kabir işlemi uygulanacak. Feth-i kabir işleminin yapılacak olması ilk etapta Garipoğlu'nun yakınlarına bildirildi. Fethi kabir işleminde delil kaybının olmaması ve mezar açılma işlemi boyunca adli heyetin güvenliğinin sağlanması için emniyet görevlileri de hazır bulunacak. Garipoğlu'nun yakınlarından bir kişi veya komşularından biri de mezarlıkta hazır olacak.