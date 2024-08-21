Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor’un şu anda uçurumun kenarında olduğunu ifade ederek, “Takım uçurumun kenarında sahip çıkıp, çekip alabiliriz. Ama bırakırsak uçurumdan aşağıya gidecek” dedi.

Yeni Malatyaspor’da takım üçüncü haftada oynanacak olan Ankara Keçiörengücü maçına hazırlanırken kulüp başkanı Adil Gevrek, Takımın yaşadığı sıkıntıları anlatan Gevrek, “Bizim elimizde zaten futbolcu yok. Olan futbolcularda kiralık gitti. Tesis yok, stat yok, daha doğrusu şehir yok. Şehrin merkezi 6 Şubat depremlerinde maalesef yerle bir oldu. Öyle sıkıntılar içindeyiz ki ne yapacağımızı da bilemedik. Önümüzdeki hafta hangi şartlarda, nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz. Şu an takım toplandı ama ne tesis var ne de stat”İnternetten canlı futbol izleyin diye konuştu.

Gevrek, Yeni Malatyaspor’un içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten kurtulup, varlığını sürdürmesi için çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Bütün mücadelemiz tekrar takımın yaşaması içindir. Yeni Malatyaspor’un yok olmaması için mücadele ediyoruz. Takım uçurumun kenarında; sahip çıkıp, çekip alabiliriz. Ama bırakırsak uçurumdan aşağıya gidecek.”

Yeni Malatyaspor’un sıkıntılı bir süreçte olduğunu dile getiren Gevrek, “Yeni Malatyaspor’un şu anda temlik olan borçlarının bulunduğunu kaydeden Gevrek, “70 milyon TL Yeni Malatyaspor’un sıkıntılarını çözemez. Para masada olsa 100-150 milyon borç kapatırız. Ama o paranın temlik olan borçlara gidecek olması nedeniyle 30-40 milyonu kapatabilir. Tablo o kadar sıkıntılı” dedi.