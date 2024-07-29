Muhsin Dere Yusuf Büyük'ü ziyaret etti Muhsin Dere Yusuf Büyük'ü ziyaret etti

İskilip ve köylerinin Kurtuluş Savaşı'nda orduya bağışladığı uçak, 101 yıl sonra yenilenerek eski görkemine kavuştu.

F B I M G 1722276618026İskilip Belediyesi'nce restore edilen uçak, Şehitlik Tepesi’ne monte edilerek milli mücadelenin ruhunu yaşatacak bir sembol haline getirildi.

F B I M G 1722276623325Belediye Başkanı İsmail Çizikci, "İskilipliler olarak, milli mücadeleye verdiğimiz desteği ve gösterdiğimiz fedakarlığı hiçbir zaman unutmuyoruz. 101 yıl önce atalarımızın yaptığı bu anlamlı bağışı hatırlamak ve hatırlatmak bizler için büyük bir onurdur. Yenilenen tayyaremiz, milli mücadelemizin ruhunu yaşatacak ve gelecek nesillere ilham verecektir." dedi.

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Editör: Çorum Hakimiyet