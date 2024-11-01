Beslenme ve Diyetetik Kulübü “Cumhuriyet Sofrası: 101 Yıllık Gelenekten Geleceğe” etkinliği düzenledi.

Cumhuriyetimizin 101. yılı nedeniyle Çorum Belediyesi’nin destekleriyle Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Çorum’un yöresel lezzetlerinden oluşan özel bir menü sunuldu.

Akademisyenler, öğrenciler ve misafirlerin katıldığı etkinlikte, geleneksel Çorum mutfağının lezzetleri ikram edilerek unutulmaz bir akşam yaşandı.

Program sonunda ise Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan ve Şef Aylin Memik’in imzasını taşıyan “Aylin’in Mutfağı’ndan Yöresel Çorum Mutfağı” kitabı, katılımcılara hediye edildi.

101 yıllık kültürel mirası gelecek nesillere aktarma amacıyla düzenlenen Cumhuriyet Sofrası etkinliği büyük beğeni topladı.