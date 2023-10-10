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Kayseri'nin Develi ilçesinde tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk kazara annesini ve kız kardeşini vurdu.

Sindelhöyük Mahallesi'nde evde tüfekle oynayan E.H.F. (11) kazara annesi Ş.E. ile kız kardeşi C.E'yi yaraladı.

Baba Ö.E'nin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan anne Ş.E. Kayseri Şehir Hastanesi'ne, C.E. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.