Küresel ekonomik kriz çok sayıda şirketin kepenk kapatmasına neden olurken son olarak Giresun menşeli önde gelen çay şirketi Tirebolu 42 mali sıkıntılar sebebiyle iflasın eşiğine geldi.

120 YILLIK ŞİRKET İFLASIN EŞİĞİNDE

Kuruluşu 1905 yılına dayanan Tirebolu 42 şirketi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Son ekonomik krizler, firmayı iflasın eşiğine getirdi.

MAHKEME KONKORDATO KARARI VERDİ

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında konkordato kararı vererek, alacaklıların alacaklarını bildirmesi için 15 gün süre tanıdı.

Konkordato komiserliği, alacak bildirimlerinin belirtilen ofis adresine belgelenerek bildirilmesi gerektiğini, 15 gün içinde yapılmayan bildirimlerin dikkate alınmayacağını, konkordato sürecinin, firmanın mali durumunu düzeltmek ve alacaklılara ödeme planı sunmak amacıyla başlatıldığını belirtti.

Tirebolu 42, konkordato süreciyle yeniden yapılanma ve borçlarını ödemeyi hedefliyor. Alacaklılar, 15 gün içinde belgeleriyle alacak bildirimlerini yapabilirler.