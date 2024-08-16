Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı. Kararlar Resmi Gazete'de ilan edildi.

Resmi Gazete'nin 16 Ağustos tarihli sayısında ilan edilen yeni rektörler şu şekilde yer aldı:

ODTÜ: Ahmet Yozgatlıgil

İTÜ: Hasan Mandal

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: Adnan Sözen

Ankara Üniversitesi: Necdet Ünüvar

Atatürk Üniversitesi: Ahmet Hacımüftüoğlu

Akdeniz Üniversitesi: Özlenen Özkan

Çukurova Üniversitesi: Hamit Emrah Beriş

Trakya Üniversitesi: Mustafa Hatipler

Esenyurt Üniversitesi: Süleyman Özdemir

İstanbul Ticaret Üniversitesi: Necip Şimşek

Gazi Üniversitesi: Uğur Ünal

Dicle Üniversitesi: Kamuran Eronat

Fırat Üniversitesi: Fahrettin Göktaş