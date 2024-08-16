Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı. Kararlar Resmi Gazete'de ilan edildi.
Resmi Gazete'nin 16 Ağustos tarihli sayısında ilan edilen yeni rektörler şu şekilde yer aldı:
ODTÜ: Ahmet Yozgatlıgil
İTÜ: Hasan Mandal
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: Adnan Sözen
Ankara Üniversitesi: Necdet Ünüvar
Atatürk Üniversitesi: Ahmet Hacımüftüoğlu
Akdeniz Üniversitesi: Özlenen Özkan
Çukurova Üniversitesi: Hamit Emrah Beriş
Trakya Üniversitesi: Mustafa Hatipler
Esenyurt Üniversitesi: Süleyman Özdemir
İstanbul Ticaret Üniversitesi: Necip Şimşek
Gazi Üniversitesi: Uğur Ünal
Dicle Üniversitesi: Kamuran Eronat
Fırat Üniversitesi: Fahrettin Göktaş