Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi’nin “Şehidimizden Kardeşine Hediye Var” projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine eğitim seti dağıtımı devam ediyor.

Bugünde proje kapsamında Şehit Onur Bakbak ve Dumlupınar İlkokulu öğrencilerine matematik seti dağıtıldı.

Programa Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Belediye Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sahit Aydın, Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Galip Deniz katıldı.

İLK AŞAMADA HEDEF 1500

Şu ana kadar farklı okullarda 700 öğrenciye eğitim seti ulaştırdıklarını aktaran Galip Deniz, “Bu etkinlikte ise 130 öğrencimize eğitim seti dağıttık. Toplam 830 öğrenciye ulaşmış olduk. Hedefimiz ilk aşamada 1500 öğrencimize bu setleri ulaştırmak” dedi.

PROJE 2025’E KADAR DEVAM EDECEK

Projenin 18 Mart 2025'e kadar devam edeceğini ifade eden Deniz, "İnşallah ondan sonra da okullarımızdaki 'Gençler Şehit Emanetleriyle Buluşuyor' projemize devam edeceğiz. Nefes aldığımız müddetçe bayrağı bayrak, toprağı da vatan yapan şehitlerimizin manevi değerlerini yükseltmek için her şeyi yapacağız” diye konuştu.