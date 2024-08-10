Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada, 14 araca 277 bin 667 TL para cezası uygulanırken. Bir araç da trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 - 9 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 136 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 6 şahıs yakalanırken, 5 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 8 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 21 adet silah, 56 adet fişek, 9 adet şarjör, 151 adet sentetik ecza, 5,34 gr metamfetamin maddesi, 0,70 gram uyuşturucu madde, 0,27 gr esrar maddesi ve 1 adet çakar lamba ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 43 umuma açık mekan, 22 kahvehane/kıraathane, 14 kafe, 21 çay ocağı, 8 oyun salonu ve 9 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen bin 160 araçtan 14 araca 277 bin 667 TL idari para cezası uygulandı, 1 araç trafikten men edildi.