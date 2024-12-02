Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Alaca’daki bir yatırımcıya 7 milyon TL hibe desteği sağlandı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 15. etapta ekonomik yatırımlarından Alaca’da faaliyet gösteren, Atanes Tarım A.Ş. isimli yatırımcının Tohum Eleme ve Paketleme Tesisi projesi, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerinin yerinde kontrolleri ile başarı ile tamamlandı.

Yatırımcının 14 milyon TL bütçeli projesine, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 7 milyon TL hibe desteği sağlandı.