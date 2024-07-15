Adıyaman'da, serinlemek için HES barajına giren 14 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Yaylımlı köyünde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için hidroelektrik santrali (HES) barajına giren 14 yaşındaki Mert Bozkurt, bir süre sonra gözden kayboldu.

Su içerisinde kaybolan çocuk, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hızlı bir şekilde önce Tut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert Bozkurt, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bozkurt, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.