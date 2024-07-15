Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “15 Temmuz 2016'da Fethullahcı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi karşısında, adeta bir destan sergileyen asil milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin inanç ve kararlılığı ile bertaraf edilmiştir. Ama ne hazindir ki 251 kahraman asker, polis ve vatandaşımız şehitlik mertebesine, 2193 kahramanımızda gazilik mertebesine ulaşmıştır. Aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

Kuşcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin, ülkemizin dirliğine, birlik ve beraberliğine, bütünlüğüne yönelik hain, kalleş darbe girişimi ve kalkışma hareketi karşısında gösterdiği onurlu duruş sayesinde, hainler yenilgiye uğratılmış, bu kutsal vatanın sahipsiz olmadığı tüm dünyaya gösterilmiş, 15 Temmuz bir istiklal ve istikbal destanı ve bir milli irade mücadelesi olarak şanlı tarihimizde yerini almıştır. Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın dediği gibi, tarihimizdeki bütün zaferlerin hepsi, silahla değil maddi üstünlükle değil, sadece iman, aşk ve azimle kazanılmıştır. 15 Temmuz zaferi de bu sözü en güzel şekilde doğrulamıştır. Tankların önüne yatarak tankı durdurmanın tek izahı vardır, o da iman ve vatan sevgisidir. O karanlık geceyi, sabahın aydınlığına çıkaranlara selam olsun.”