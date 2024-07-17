15 Temmuz Şehitleri Demokrasi Koşusunda gençlerde dereceye girenlerin ödülleri Kadeş Barış Meydanında verildi.

Kadeş Barış Meydanında düzenlenen 15 Temmuz Kutlama törenleri sırasında gün içinde yapılan Demokrasi Koşusunda gençlerde dereceye girenlerin ödülleri verildi.

Genç kızlarda Şevval Demirezen birinci Melike Güder ikinci Yaren Köymen ise üçüncü oldu. Genç erkeklerde ise Aykut Köstek birinci Mustafa Güler ikinci Emirhen Deniz ise üçüncü oldu.

İki katagoride dereceye girenlerin ödüllerini Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş tarafından verildi.

Törende aynıca Şehitlikten alınan ve koşucuların elden ele taşıdığı sancak ve Türk bayrağı meydanda Vali Doç. Dr. Zülkif Dağl’ya teslim edildi.