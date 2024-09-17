Çorum’da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre S.E.K.(16) Kunduzhan Mahallesi'nde bir okulun önünde arkadaşı ile konuştuğu sırada yanına gelen E.Ö. ve B.Ö. ile tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.E.K., bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan S.E.K., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelileri polis tarafından göz altına alınırken, yaralı çocuğun yoğun bakıma alındı öğrenildi.