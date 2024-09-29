İstanbul​ Esenyurt​'ta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda; alkolik olduğu öne sürülen baba​ Doğan C. (41) evde eşiyle tartıştığı sırada oğlu M.C. (17) tarafından bıçaklandı.

Ağır yaralanan Doğan C'ye ilk müdahaleyi olayı öğrenen yakınları yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından Doğan C'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Doğan C'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayı gerçekleştiren M.C. ise polis tarafından gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri evde araştırma yaparken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.