Çorum’da gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Millet Sokak’ta gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada B.B.(17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi 3 çocuk ise suç aleti bıçak ve bir silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.