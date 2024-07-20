Genç yaşta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Görkem Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum Merkez Çaltıcak Köyü’nden 17 yaşındaki Görkem Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve helallik alma töreninin ardından Çaltıcak Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP İl Genel Meclis Üyeleri; Veli Uysal, Ömer Boyraz, bazı CHP’liler ve çok sayıda vatandaş katıldı.