Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu hafta çeşitli suçlardan dolayı aranan 18 kişiyi daha yakaladı.

Bu arada kayıp olarak aranan 8 kişi bulundu.

Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

5 Temmuz – 12 Ağustos 2024 tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2 dolandırıcılık, 1 hırsızlık, 1 yağma ve 1 cinsel suçlar olmak üzere; toplamda 18 şahıs yakalanırken, ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 5 kadın ve 5 erkek şahıstan, 4 kadın ve 4 erkek şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi.

Kayıp olan 1 kadın ve 1 erkek şahsın aranma çalışmalarına devam ediliyor.