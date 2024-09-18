Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonunda ilk 5 haftalık periyotta 3 takım teknik direktörlerini değiştirdi, 5 isim geçen sezon gibi görevinin başında yer aldı.

- 5 isim geçen sezon gibi görevinin başında

İlk 5 haftada 20 takımdan 3'ünün teknik direktör değişikliğine gittiği ligde Ahlatcı Çorum FK'de Serkan Özbalta, Erzurumspor FK'de Hakan Kutlu, Esenler Erokspor'da Mehmet Altıparmak, İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz ve Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam, geçen sezon olduğu gibi takımlarının başında yoluna devam ediyor.

Bu sezon 20 takımın katılımıyla oynanan 1. Lig'de 4. haftadaki Manisa FK maçından önce eski rahatsızlığı tekrarlanan Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba, hayatını kaybetti.

Adanaspor, Bamba'nın pro lisansı olmadığı için takımın teknik sorumlusu gözüken Francois Ciccolini ile yoluna devam ediyor.

Sezona Serhat Gülpınar yönetiminde başlayan Boluspor da ilk 4 haftanın ardından yollarını ayırdığı teknik adamın yerine Ufuk Kahraman'ı getirdi.

Ligde son olarak MKE Ankaragücü, Cihat Arslan'la yollarını ayırdı.

- 6 teknik adam daha önce takımlarını Süper Lig'e taşıdı

Halen görevine devam edenler içinde 6 teknik direktör, daha önce takımlarını Süper Lig'e çıkarma başarısı gösterdi.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak 3, Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü 2, Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can da birer kez Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Mehmet Altıparmak, 2017-2018'de Erzurumspor FK, 2018-2019'da Gazişehir Gaziantep ve 2019-2020'de Hatayspor'u, Osman Özköylü 2012-2013'te Kayseri Erciyesspor ve 2022-2023'te Pendikspor'u, Ersun Yanal 1998-1999'da Denizlispor'u, Hakan Kutlu 2013-2014'te Mersin İdmanyurdu'nu, Osman Zeki Korkmaz 2021-2022'de İstanbulspor'u ve Şenol Can da 2019-2020'de Fatih Karagümrük'ü Süper Lig'e taşımıştı.