Kayseri'nin Develi ilçesinde iddiaya göre çocuk yüzünden 2 aile arasında kavga çıktı. Tüfekle vurulan anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Küçük Künye Mahallesi'nde dehşet veren bir olay yaşandı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, 2 aile arasında çocuk yüzünden kavga çıktı.

TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Kavganın büyümesi üzerine taraflardan S.A. tüfekle Nuray Dabaz ve oğulları Ali Dabaz ile Serkan Dabaz'a ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde anne ve 2 oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, S.A. da ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Anne ve oğulların cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, S.A. da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.