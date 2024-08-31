Çorum Amatör Futbol tarihinde bir ilk olacak ve 2. Amatör Küme, 1. Amatör Küme’den önce başlayacak.

2. Amatör Küme’nin erken başlatılması için yapılan teknik toplantı dün ASKF Toplantı Salonunda yapıldı.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ile kulüp temsilcilerinin katılımı ile yapıldı.

İl Temsilcisi Engin Ayan. 1. Amatör Küme’nin BAL fikstürüne göre düzenlenecek olması nedeni ile bu sezon 2. Amatör Küme’yi önce başlatmak için bu toplantıyı yaptıklarını söyledi.

Toplantıya katılan kulüp temsilcileri katılmayanların da telefonla görüşü alınarak yapılan oylama sonunda oy çokluğu ile 2. Amatör Küme’nin 13 Ekim’de başlaması kararı alındı.

İl Temsilcisi Engin Ayan 1. Küme’de dokuz takımın mücadele edeceğini ve tek grupta çift devreli lig statüsüne göre oynanacak maçlar sonunda ilk iki sırayı alan takımlar 1. Amatör Küme’ye yükseleceğini söyledi. Ligde Bayat Belediyespor, Çorum Buharaspor, Düvenci Belediyespor, Kargıserispor, Mecitözü Gençlerbirliği, Mecitözüspor, Oğuzlar Belediyespor, Sungurlu Belediyespor ve Dodurga Belediye Beyliğispor takımları mücadele edecek. Ayan yeni kurulan Osmancık 1959spor’un ise işlemlerinin devam ettiğini yetişmesi halinde bu takımında lige katılacağını açıkladı.