BELTAŞ 2. Amatör Küme’de A grubunda üçüncü B grubunda ise ikinci maçlar sonunda heyecan her geçen gün artıyor. Gruplarda ilk iki mücadelesinin ligin son haftasına kadar devam etmesi bekleniyor. A grubunda Buharaspor averajla lider durumda bulunurken B grubunda ise Osmancıkgücü yoluna kayıpsız devam ediyor.

A grubunda üçüncü haftanın maçlarında lider Buharaspor, Sungurluspor deplasmanından 4-4’lük beraberlikle dönerek liderliği averajla sürdürdü. Sumgurluspor ise grupta ikinci maçından da beraberlik ile ayrıldı. Düvenci Belediyespor ise evinde konuk ettiği Alacagücüspor karşısında zorlu mücadeleden 2-1’likgalibiyet ile ayrılarak ilk üç puanını aldı ve 5 puanla zirveye ortak oldu. Grupta Mecitözü Gençlerbirliği takımı haftayı bay geçti.

B grubunda ise lider Osmancıkgücüspor ikinci maçında evinde konuk ettiği Mecitözüspor maçından 2-1’lik galibiyet ile ayrılarak ikinci maçınıda kazandı ve liderliğini sürdürdü. Bayat Belediyespor ise üç puanla başladığı sezonda evindeki ilk maçta Oğuzlar Belediyespor önünde 2-1 mağlup oldu. Oğuzlar Belediyespor bu galibiyet ile ligde yarışta bende varım dedi.

A grubunda dördüncü hafta maçında Mecitözü Gençlerbirliği ile Düvenci Belediyespor takımları mücadele ederken diğer karşılaşmada ise Alacagücüspor sahasında Sungurluspor’u konuk edecek. B grubunda ise lider Osmancıkgücü, Bayat Belediyespor deplasmanına giderken Oğuzlar Belediyespor ise evinde Mecitözüspor’u konuk edecek.