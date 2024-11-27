2. Amatör Küme’de ilk yarı bir erteleme maçı dışı tamamlandı.

Sungurlu Belediyespor ilk yarıyı kayıpsız lider olarak tamamladı ve 1. Küme yolunda büyük avantaj yakaladı.

İlk yarının son hafta maçlarında lider Sungurlu Belediyespor, Düvenci Belediyespor deplasmanında 7-1’lik skorla galip ayrılarak ilk yarı tüm maçlarını kazanarak zirvede tamamladı. Lig ikincisi Dodurga Belediyespor’un sahasında Mecitözü Gençlerbirliği ile oynaması gereken maç Dodurga sahasının karla kaplı olması nedeni ile ertelendi. Bu maç önümüzdeki hafta içinde oynanacak.

Zirveden kopmak istemeyen Buharaspor ise sahasında Kargıserispor karşısında 7-3’lük skorla galip ayrılarak umutlarını ikinci yarıya taşıdı.

Bayat Belediyespor ise rakibi Oğuzlar maça çıkmadığı için hükmen galip geldi.

2. Amatör Küme’de ikinci yarı maçları 1 Aralık pazar günü oynanacak.

Lider Sungurlu Belediyespor sahasında Mecitözü Gençlerbirliği’ni konuk ederken ikinci Dodurga Belediyespor ise Oğuzlar Belediyespor deplasmanına çıkacak. Buharaspor evinde Düvenci Belediyespor ile karşılaşacak. Kargıserispor ise sahasında Bayat Belediyespor’u konuk edecek.