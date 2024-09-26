Çorum’da 47 yaşındaki 2 çocuk annesi Meral Çetintaş, ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Çorum Merkez Çanakçı Köyü’nden merhum Selahattin Can’ın kızı, Seydimçakallı Köyü’nden, sanayi esnafı traktörcü Erol Çetintaş’ın eşi, Serban Köyü Muhtarı Ferhat Keser’in baldızı, 2 çocuk annesi Meral (Satı) Çetintaş, ani bir rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak vefat etti.
Meral Çetintaş’ın genç yaşta vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.
Merhumenin cenazesi 26 Eylül Perşembe günü saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek helallik alma ve Hakka yürüme erkanının ardından Seydimçakallı Köyü’nde toprağa verilecek.