İl Genel Meclisi’nde iki adet çöp kamyonu ve 220 adet çöp konteynırı alımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan şartlı nakdi yardım talep edilmesi hususu görüşüldü.

İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Özel İdare’nin 16 adet çöp kamyonu olduğunu ancak bunlardan 4 tanesinin ekonomik ömrünü doldurduğunu bu yüzden köylerde temizlik hizmetlerinde aksama yaşanmaması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ödenek talep edileceğini söyledi.