İl Genel Meclisi’nde iki adet çöp kamyonu ve 220 adet çöp konteynırı alımı için  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan şartlı nakdi yardım talep edilmesi hususu görüşüldü.

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İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Özel İdare’nin 16 adet çöp kamyonu olduğunu ancak bunlardan 4 tanesinin ekonomik ömrünü doldurduğunu bu yüzden köylerde temizlik hizmetlerinde aksama yaşanmaması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ödenek talep edileceğini söyledi.

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