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Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde otomobilin çöp kamyonuna arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Kentteki bir başka kazada ise yolcu minibüsü devrildi. Kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Aşağı Kuyulu Mahallesi'nde feci bir kaza meydana geldi. Hacı Şeker kontrolündeki 21 DZ 506 plakalı Tofaş marka otomobil, Ergani'den Diyarbakır istikametine doğru seyir halindeki plakası öğrenilemeyen çöp kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içindeki sürücü Hacı Şeker, Mehmet Şeker, Mehmet Avşar ve Murselin Avşar yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Mehmet Avşar ve Murselin Avşar hayatını kaybetti. Yaralı Hacı Şeker ile Mehmet Şeker’in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 1’İ AĞIR 15 YARALI!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Kızıltepe-Diyarbakır seferini yapan A.Ö. idaresindeki 34 FNA 870 plakalı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak Çınar'ın kırsal Beşpınar Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan 1'i ağır 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Çınar ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü kaza yerine gelerek yetkilerden bilgi aldı.