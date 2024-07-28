Mehmetçik sınır ötesindeki operasyonlarıyla teröristlere göz açtırmazken, polis ekipleri de örgütün propagandasını yapanlara geçit vermiyor.
BAKAN TUNÇ DUYURDU
Sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 2 ilde 23 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüphelilerden 15'inin tutuklandığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, sosyal medya platformlarında terör örgütünü övücü ve destekleyici faaliyetlerde bulunanlarla ilgili Türkiye genelinde Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturmalar yürütüldüğünü belirtti.
"MİLLİ BİRLİĞİMİZİ HEDEF ALAN GİRİŞİMLER HEDEFİNE ULAŞAMAYACAK"
İstanbul'da gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'inin tutuklandığını, 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini aktaran Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Siirt'te ise gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 1'i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan girişimler asla hedefine ulaşamayacaktır."