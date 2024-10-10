İl Özel İdaresi 2024 yılı KÖYDES programı kapsamında Boğazkale İlçesine bağlı Gölpınarlar ve Yanıcak köylerine birer adet 30’ar tonluk içme suyu deposu yapıldı.

Çalışma sonunda içme suyu kaynaklarından gelen suların yapılan bu depolarda toplandığı ve çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, deponun köylerin içme suyu şebekesine bağlanarak vatandaşların sağlıklı ve nitelikli içme suyuna kavuşması sağlandığı belirtildi.

Yapılan çalışmada, iletim ve depo bağlantı hatlarında yaklaşık 650,00 metre Q90 ve 75-10 Atü PE100 borular kullanıldığı ve depoların etrafına toplam 80 metre tel örgü çekildiği ayrıca hazne içlerinde yalıtım yapılarak sızdırmazlık sağlandığına dikkat çekildi.