Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan 2. Amatör Küme’nin başlangıç tarihi ile ilgili olarak bu ligde mücadele edecek kulüplerle görüşme yapacaklarını söyledi.

Ayan dün yapılan teknik toplantı sıasında Bölgesel Amatör Lig maç takviminin 1. Amatör Küme’ye uydurmak zorunda olduklarını belirterek bu yüzden 1. Amatör Küme’yi Ocak ayında başlatacaklarını söyledi.

İl Temsilcisi Engin Ayan bu nedenle 2. Amatör Küme’yi erken başlatmayı planladıklarını belirterek ‘Bu konuda hafta içinde 2. Amatör Küme’de mücadele edecek kulüp temsilcileri ile görüşeceğim. Bu görüşme sonunda onların taleplerine göre bu konudaki kararımızı vereceğiz’ dedi.