Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan 2. Amatör Küme takımlarını toplantıya çağrıldı. Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, 2. Amatör Küme’nin erken başlatılması için kulüp temsilcilerini cuma günü toplantıya çağırdı.

1. Amatör Küme’nin Bölgesel amatör Lig ile aynı tarihte bitmesi nedeni ile 2. Amatör Küme’nin erken başlatılması için kulüpleri 30 Ağustos cuma günü saat 16’da ASKF Toplantı Salonunda toplantıya cağırdı.

Engin Ayan 2. Amatör Küme’de mücadele edeceklerini taahhüt eden kulüpler Bayat Belediyespor, Çorum Buharaspor, Düvenci Belediyespor, Kargıserispor, Mecötözü Gençlerbirliği, Mecitözüspor, Oğuzlar Belediyespor, Sungurlu Belediyespor, Dodurga Belediye Beyliğispor kulüplerinin temsilcileri ile cuma günü yapacakları toplantıda 2. Amatör Küme’nin başlama tarihi ile ilgili kararı alacaklarını belirterek tüm kulüplerin antrenör ve yöneticilerine bu toplantıya katılmaya çağırdı.