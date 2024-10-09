Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan pazar günü başlayacak olan 2. Amatör Küme kulüplerini yaş uygunluğu ve müsabaka isim listesi konularında uyardı ve uymayanların hükmen mağlup sayılacağını açıkladı.

Engin Ayan kulüplere gönderdiği yazıda 2. Amatör Küme Büyükler liginde mücadelenin 13 Ekim pazar günü başlayacağını belirterek kulüplere yaş uygunluğu ve müsabaka isim listesine yazılacak isimler konusunda dikkatmi olmalarını istedi.

Ayan amatör liglerde 1. ve 2. Amatör Kümede 2002 ve daha küçük doğumluların yaşı küçük futbolcu statüsüne girdiğini ve listelerde en az beş tane bu şarta uyan isim yazmaları gerektiğini söyledi. Bu futbolculardan ikisinin müsabakaya ilk onbirde başlaması ve ilk yarısında oyunda kalmasının zorunluğ olduğunu belirterek Ayan 21 kişilik listeye en az beş yaşı küçük futbolcu yazma şartı olduğunu söyledi.

21 kişilik listeye 4 yaşı küçük futbolcu yazılması halinde liste 20, üç yaşı küçük olması halinde liste 19 iki yaşı küçük yazılyması halinde kaç listesinin en fazla 18 kişi yaızılabileceğini belirten Ayan ikinci yarıda değişikliklerin istenildiği gibi yapılabileceğini belirtti.

Ayan belirtilen yaş uygunluğu ve isim listesi kuraına uymayan takımlar hakkında hükmen mağlubiyet kararı verileceğini belirterek bu sezonda 1. ve 2. Amatör Küme maçlarında 2009 ve daha küçük doğumlu futbolcuların oynayamayacağını sözlerine ekledi.