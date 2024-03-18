2. Amatör Küme’de A grubunda üçüncü B grubunda ise ikinci hafta maçları oynandı. A grubunda Düvenci Belediyespor zirveye ortak olurken yarış iyice kızıştı. A grubunda ilk iki maç sonunda 4 puanla lider durumda bulunan Buharaspor bir maç oynayan ve sahadan bir puanla ayrılan Sungurluspor ile deplasmanda oynadığı maç gol düellosuna sahne oldu. Karşılıklı atılan gollerle takımlar sahadan 4-4 beraberlik ve birer puanla ayrıldılar.

Grubun diğer maçında iki maçta iki beraberlik alan Düvenci Belediyespor sezona iddialı başlayan Alaca Gücüspor önünde zorlu maçtan 2-1 galip ayrılarak grupta ilk iki yolunda iddialı olduğunu ortaya koydu.

B grubunda ise ilk hafta deplasmanda kazanan Bayat Belediyespor ile evinde kaybeden Oğuzlar Belediyespor takımlarının Bayat ilçe sahasındaki zorlu maçından konuk takım 2-1 galip ayrılarak grupta ilk iki mücadelesinin çok zorlu geçeceğini ortaya koydular. Grubun diğer maçında ise ilk haftayı lider tamamlayan Osmancıkgücüspor evinde konuk ettiği Mecitözüspor’u zorlu mücadele sonunda 2-1 yenerek hem liderliğini sürdürdü hemde rakipleri ile puan farkını açtı.