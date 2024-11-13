2. Amatör Küme’de beşinci maçlar sonunda üç takım ilk iki mücadelesi nefes nefese devam ediyor.

Sungurlu Belediyespor beşinci maçından da farklı galibiyet ile ayrılarak yoluna kayıpsız devam ederken Dodurga Belediye Beyliğispor ile Buharaspor ise takiplerini sürdürüyorlar.

Ligin beşinci hafta maçlarında lider Sungurlu Belediyespor sahasında konuk ettiği Oğuzlar Belediyespor’u 7-0’lık farklı skorla yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

İkinci sıradaki Dodurga Belediyespor ise sahasında oynadığı maçta Bayat Belediyespor’u 4-1 yenerek beşinci maçında dördüncü galibiyetini Buharaspor ise Mecitözüspor Gençlerbirliği deplasmanında gol düellosunda geçen maçtan 6-3 galip ayrılarak beşinci maçında dördüncü galibiyeti alarak yarışa devam etti.

Ligde alt sıralar için mücadele eden Düvenci Belediyespor ile Kargıserispor arasındaki maçtan tek golle üç puanla ayrılarak sıralamada iki basamak birden yükseldi ve beşinci sırada kendine yer buldu.

Ligde altıncı hafta maçları pazar günü oynanacak. Kayıpsız lider Sungurlu Belediyespor Kargıserispor deplasmanında seriye sürdürmek için mücadele edecek.

Haftanın en kritik maçında ise aynı puanlı iki takım Buharaspor ile Dodurga Belediye Beyliğispor takımları arasında oynanacak. Ligde 12’şer puanla ikinci ve üçüncü sırada bulunan iki takımın maçında kazanan 1. Küme yolunda avantaj yakalayacak.