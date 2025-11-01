2. Amatör Küme’de ilk yarının son haftasında zirveye oynayan iki takım Buharaspor ile İkbalspor takımları karşılaşacak.

Ligde dört maç sonunda rakiplerini yenerek kayıpsız olarak lider durumda bulunan İkbalspor 12 puanla zirvede bulunuyor. Buharaspor ise dört maçta aldığı üç galibiyet ve bir beraberlik sonunda topladığı 10 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Buharaspor ile İkbalspor takımları bugün saat 14’de Nazmi Avluca sahasında karşılaşacak.

İkbalspor bu maçı kazanarak ilk yarıyı kayıpsız lider tamamak istiyor. Buharaspor ise bu maçta İkbalspor’u yenerek ilk devreyi lider kapatmak amacında.

Ligde ilk yarının son haftasında oynanacak diğer maçlarda ise Osmancık Belediyespor sahasında Gençlerbirliği’ni konuk ederken Bayat Belediyespor ise evinde Kargıserispor ile karşılaşacak.